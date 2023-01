Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Blisko 50 tysięcy cudzoziemców legalnie pracuje w Zachodniopomorskiem. Dane z końca listopada podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

To osoby zgłoszone do ubezpieczenia. Największą grupę stanowią Ukraińcy. To prawie 40 tysięcy osób.



Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w całej Polsce przekroczyła 1 mln 67 tysięcy. W porównaniu do czerwca tego roku to wzrost o blisko 56 tysięcy.