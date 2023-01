Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest w praca w regionie - nowych funkcjonariuszy poszukuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Przygotowano 75 wakatów między innymi w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu i Darłowie.



By zostać funkcjonariuszem, trzeba być osobą niekaraną, posiadającą wyłącznie polskie obywatelstwo, mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.



Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. Jest między innymi rozmowa kwalifikacyjna, badanie na wariografie, testy z wiedzy i sprawności fizycznej.