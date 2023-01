Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin / Michał Muszyński

Pecha miał kierowca Bolta w Szczecinie. Najprawdopodobniej chciał odebrać klienta i podjechać jak najbliżej bloku. Jazdę zakończył jednak na osiedlowych schodach i nie mógł już sam z nich zjechać.

Do zdarzenia doszło na osiedlu Słonecznym przy ulicy Jasnej. Choć do pokonania były tylko cztery niewielkie stopnie, to kierowca Toyoty musi teraz czekać na pomoc.