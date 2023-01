To duży znak zapytania - tak o tym, jak będzie wyglądały kolejne miesiące tego roku mówią rolnicy z regionu.

Prognozy dotyczące nowego roku stawiali w programie "Na Szczecińskiej Ziemi". Zgoda panuje co do tego, że to będzie rok pod znakiem oszczędności i ostrożności z powodu niepewności na rynku i wahań cen surowców. Pytania budzi przede wszystkim stawka za nawozy, która w pewnym momencie podskoczyła o kilkaset procent.- W tej chwili nikt nie wie, jaka będzie cena - mówi rolnik z Mechowa pod Kamieniem Pomorskim, Andrzej Caban. - Nie wiemy, jak się zamknie ten rok. Na razie ceny dla gospodarstw socjalnych się zatrzymały, natomiast dla producentów cały czas idą w górę. Środki do produkcji, nawozy, paliwo i wszystko poszło w górę, a płody rolne cały czas spadają.