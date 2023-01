Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na pewno znowu podwyższą wiek emerytalny, jeżeli Platforma Obywatelska i "im podobni" wrócą do władzy - mówił w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności" Mieczysław Jurek.

Związkowiec przypominał protesty przed Sejmem sprzed 10 lat, gdy rząd PO-PSL nie dopuszczał do społecznej debaty.



- Ja mam pewność, jak 2 razy 2 jest 4. Tak jak Platforma i im podobni dojdą do władzy, to wiek emerytalny zostanie jakby podwyższony - mówi Jurek.



Szef zachodniopomorskiej "Solidarności" podkreślał, że obecnie Sejm pracuje nad związkowym projektem dotyczącym emerytur stażowych. Jest po pierwszym czytaniu, a premier powołał specjalną komisję do pracy nad tą ustawą.