Przyszłość historycznej świetlicy stoczniowej. Szef zachodniopomorskiej "S" dostał zapewnienie

Niezależna od działaczy z Gdańska nowa instytucja kultury pod egidą ministra kultury - tak o przyszłości historycznej świetlicy stoczniowej mówił w poniedziałek w "Rozmowach pod Krawatem" szef zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek.

Związkowiec wcześniej wskazywał, że to ludzie z Trójmiasta, uniemożliwiali powstanie nowej placówki. Teraz ma się to zmienić.- Osobna instytucja pod jurysdykcją wicepremiera Glińskiego bez możliwości wpływu na tą działalność strony gdańskiej, zarządzana przez pana ministra Glińskiego i szczecinian, dokładnie przez Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego Solidarność. Odbyliśmy takie spotkanie i rozmowy z panem Joachimem Brudzińskim, od którego mam zapewnienie, że Solidarność będzie miała decydujący wpływ - powiedział Mieczysław Jurek.W Szczecinie, w świetlicy ówczesnej stoczni im. Adolfa Warskiego podpisano w 1980 roku Porozumienia Sierpniowe. Obiekt teraz należy do miasta, które zadeklarowało, że przekaże go za symboliczną złotówkę.