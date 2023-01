ZWiK zamknie część ulicy Sczanieckiej. Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji

Mat. Google Maps Ulica Emilii Sczanieckiej w Szczecinie. Mat. Google Maps

Kolejne kłopoty dla kierowców, którzy pokonują ulice Szczecina. Od wtorku Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna naprawę uszkodzonego przyłącza kanalizacji deszczowej.

Chodzi o ulicę Sczanieckiej na nitce w kierunku północnych dzielnic miasta. Utrudnienia pojawią się tylko na jednym pasie ruchu - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Począwszy od ul. Emilii Plater do 1 Maja [jadąc w kierunku ulicy Wilczej - dop. red.] pas po prawej będzie zamknięty. We wtorek od godziny 10 do późnych godzin wieczornych. Planujemy do godz. 22 - mówi Makowski.



Po godzinie 22.00 szczeciński ZWiK planuje kolejną zmianę organizacji ruchu. W nocy z wtorku na środę zajęte zostaną dwa pasy ruchy i tym samym kierowców - przez 6 godzin - czekać będą objazdy.



Zmiany dotyczą także kursowania komunikacji miejskiej . Komunikat ZDiTM:



Na czas całkowitego zamknięcia jezdni (dn. 10.01.2023 g. 21:30 do 11.01.2023 g. 4:30) nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej oraz wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki ,,1-go Maja Business Park’’ (17212) dla linii 60 oraz ,,Sczanieckiej’’ (14112) dla linii 59, 68, 101, 107, 524 (najbliższy przystanek dla w/w linii będzie znajdował się na ulicy Emilii Plater wspólny z liniami 53 i 67 o nazwie ,,Plac Matki Teresy’’ (17011) jadącymi w kierunku St. Szczecińskiej)



Organizacja ruchu:



Linia 59, 68, 101, 107, 524 - W kierunku do Nehringa (Świergotki, Jasienica, Police Polana, Police Zajezdnia) od przystanku ,,Matejki” kursować będą ulicami: Matejki – Gontyny – w prawo Emilii Plater – Firlika – Stalmacha – 1-go Maja - Emilii Sczanieckiej i od przystanku ,,Wilcza Wiadukt’’ swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy.



Linia 60-n w kierunku Stoczni Szczecińskiej od przystanku ,,Sczanieckiej’’ (14112) autobusy będą kursować ulicami: Emilii Plater – Firlika – St. Szczecińska z pominięciem przystanku 1-go Maja Business Park (17212), według obowiązującego rozkładu jazdy.