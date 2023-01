Kołobrzeg ratuje popadający w ruinę zabytek [ZDJĘCIA]

Baszta Lontowa w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zabytkowa Baszta Lontowa w centrum Kołobrzegu doczeka się remontu. Miasto chce ratować obiekt popadający w ruinę.

Chodzi o obiekt wzniesiony w XIV wieku. Baszta Lontowa znajdująca się przy ulicy Dubois w samym centrum miasta została wykupiona przez magistrat od prywatnego właściciela. Urząd chce ratować średniowieczny budynek, którego stan od lat systematycznie się pogarszał.



Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński mówi o szerokim zakresie planowanych prac.



- Wykonawca będzie musiał zrobić wszelkie badania i prace archeologiczne, a także roboty dotyczące renowacji zewnętrznej części baszty. Izolację ścian, fundamentów, wymianę stolarki okiennej i pokrycia dachu, wszystkie prace zabezpieczające. Baszta, jeśli chodzi o jej zewnętrzny wygląd, pozostawia wiele do życzenia - mówi Kujaczyński.



Postępowanie przetargowe w tej sprawie miasto prowadziło aż czterokrotnie. Wszystko przez to, że przy trzech pierwszych podejściach nie znalazła się firma, która usługę zrealizuje w kwocie 1 mln zł, jaką miasto planuje przeznaczyć na renowację baszty. Za czwartym razem doszło jednak do podpisania umowy z jedną z kołobrzeskich firm, która na realizację zadania ma 210 dni.