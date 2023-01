ZUT otwiera Akademię Wodorową [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Akademia Wodorowa powstanie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Jej głównym celem będzie szkolenie kadr wyspecjalizowanych w technologiach wodorowych. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie.



To wspólne przedsięwzięcie ZUT-u i Zakładów Chemicznych Police - mówi profesor Rafał Rakoczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.



- Oni w dosyć takim krótkim wniosku aplikacyjnym będą musieli napisać pomysł na innowacyjne wykorzystanie wodoru. I na podstawie tych pomysłów, komisja, która tutaj będzie sprawowała merytoryczny nadzór od strony Grupy Azoty - czyli praktycy, a od strony ZUT-u - naukowcy. Będą oni oceniali te wnioski i na ich podstawie będzie wybrana grupa osób realizująca program - tłumaczy Rakoczy.



Paliwa kopalne kończą się - alternatywą może być wodór - dodaje prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Mariusz Grab.



- Liczymy, że te dalsze prace rozwojowe w tym kierunku będą przyczyniały się do tego, żeby jak najwięcej tych technologii powstawało. Oczywiście to jest bardzo duży przeskok na miarę tysiąclecia - rezygnacja z paliw kopalnych. Natomiast nie mamy alternatyw de facto, wszyscy musimy się więc z tym pogodzić, że gdzieś na samym końcu, tym jednym z paliw będzie wodór - podkreśla Grab.



Akademia Wodorowa ma ruszyć od marca tego roku. Osoby, które będą prowadzić badania mogą liczyć na staże w Zakładach Chemicznych Police lub pracę w tej firmie.