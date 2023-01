Survivalowe ferie. WOT zaprasza na zajęcia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak przetrwać w lesie całą dobę? Prezentowali to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze Szczecina.

W ten sposób "terytorialsi" przygotowują się do "Ferii z WOT". Wszyscy chętni będą mogli podczas zimowej przerwy od szkoły nauczyć się jak rozbić obóz, wzniecić ogień podczas deszczu oraz przygotować posiłek.



Plutonowy Jacek Chwastowski prezentował, jak ogrzać się w warunkach polowych.



- Przygotowujemy podstawowe elementy survivalu, czyli ogień i uzdatnianie wody. W takich warunkach przetrwanie jest powiedzmy do trzech dni. Takie podstawowe założenia jakie są tutaj realizowane, to 24 godziny - mówi Chwastowski.



Kapral Bartosz Turek dodaje, że szkolenie zawiera również elementy pierwszej pomocy.



- Program szkolenia obejmuje zakres pierwszej pomocy i ogólne pojęcie tematyki medycznej z elementami ratownictwa pola walki. Przede wszystkim ukierunkowane na urazy, obrażenia i tamowanie krwotoków - mówi Turek.



Ferie z WOT rozpoczną się 13 a zakończą 26 lutego. Zapisy trwają na stronie internetowej Wojsk Obrony Terytorialnej.