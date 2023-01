Rząd przeznaczy 3 miliardy złotych na odbudowę zabytków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rząd uruchamia nowy program, którego celem jest odbudowa zabytków. Do podziału są trzy miliardy złotych.

Wojewoda zachodniopomorski i przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego o naborze wniosków do programu informowali samorządowców z regionu.



Rządowy Program Odbudowy Zabytków to kolejny - szósty - już program w ramach Polskiego Ładu. W poprzednich dofinansowano w naszym województwie prawie 550 inwestycji - były to remonty dróg, kanalizacji czy szkół. Teraz czas na zabytki - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.



- To jest nasze dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe. Z drugiej strony też ważna inwestycja, bo pamiętajmy, że to jest dalej nakręcanie polskiej gospodarki - mówi Bogucki.



Jak podkreśla dyrektor BGK w Szczecinie Anna Pawlak w sferze ochrony zabytków jest wciąż wiele do zrobienia: - Rządowy program ma na celu odbudowę zabytków, których - jak wiemy - w Polsce jest dużo, a druga wojna światowa, następnie czasy popegeerowskie przyczyniły się do ich degradacji.



Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki chciałby pozyskać pieniądze, aby wyremontować stare kamienice i zamienić je na mieszkania komunalne. Tym samym zapewnia, że złoży wnioski do naboru.



- Dzisiaj nam przedstawiono wspaniały projekt, możliwość renowacji obiektów zabytkowych, które od wielu lat na naszym terenie były zaniedbywane i zawsze mieliśmy problem z pozyskaniem tych środków. Wkład własny 2 proc. to jest coś niespotykanego, coś co uważam za wielki prezent - przekonuje Zarzycki.



W Maszewie do odnowienia są mury obronne, kamienice przy pl. Wolności, remontu wymagają też kościoły. Tym samym burmistrz Maszewa Paweł Piesio zapewnia, że jego gmina na pewno przystąpi do naboru.



- Na pewno będziemy wnioskować, bo wkład własny w wysokości 2% jest bardzo atrakcyjny - mówi Piesio.



Nabór wniosków do rządowego programu odbudowy zabytków potrwa do 31 stycznia.