Szczecińskie rady osiedli walczą o finansowanie

Nie 900 tysięcy, jak planowano w pierwotnym projekcie, a 620 tysięcy zł mają dostać na na swoją działalność statutową w tym roku z budżetu miasta.

Pierwotna kwota została obcięta przed samą sesją budżetową - mówi radny PiS, Krzysztof Romianowski: - Początkowo w projekcie budżetu miasta Szczecin na rok 2023 były kwoty pełne, czyli jakby budżety wróciły do swojego poprzedniego stanu... Natomiast chwilę przed sesją i autopoprawką - budżety zostały ponownie obcięte.Kwota 620 tysięcy złotych dla rad osiedli i tak jest większa, niż 272 tysiące, które miasto przeznaczyło w ubiegłym roku - mówi Urszula Pańka, radna PO: - Przyjęliśmy budżet, zwiększono finansowanie rad osiedli. Chcieliśmy oczywiście jak największe pieniądze, bo i budżet obywatelski, i rady osiedli, to są pieniądze najbliżej mieszkańców.To jednak ciągle za mało - alarmują rady osiedli. Więcej będzie imprez dla mieszkańców, które wracają po pandemicznych latach 2020-2022. Dodatkowo, lwią część pochłoną obowiązkowe diety dla przewodniczących, których zgodnie z polskim prawem niemożemy się zrzec - mówi Arkadiusz Lisiński, przewodniczący rady osiedla Żelechowa.- Ta dieta wynika z postanowień w ustawie o samorządzie, to dieta w wysokości 15 proc. diety przewodniczącej rady miasta - dodaje Lisiński.Radni 12 z 37 rad osiedli w Szczecinie jutro mają przedstawić wspólne pismo z prośbą o spotkanie z prezydentem Piotrem Krzystkiem i przewodniczącą Rady Miasta, Renatą Łażewską.