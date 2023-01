Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Kierował pod wpływem aż trzech środków odurzających i wpadł. 22-latka zatrzymała stargardzka policja.

Do kontroli doszło na jednym z rond w mieście. Kierujący zachowywał się nietypowo, a wstępne badanie testerem wykazało, że mężczyzna kierował autem pod wpływem marihuany, amfetaminy i metamfetaminy.



Po zatrzymaniu, sprawdzono też mieszkanie 22-latka. Znaleziono tam znaczną ilość środków odurzających. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.



Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi nawet 10 lat więzienia. Natomiast za jazdę pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.