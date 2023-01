Spór o wakacje w przedszkolach

Fot. pixabay.com / Marjonhorn (CC0 domena publiczna)

Wszystkie szczecińskie miejskie przedszkola będą zamknięte od 26 czerwca do 28 lipca - taką decyzję podjął magistrat. Część rodziców i radnych protestuje.

Do tej pory, przedszkola w wakacje były zamknięte albo w lipcu, albo w sierpniu, dzieci mogły też korzystać z tzw. dyżurów wakacyjnych.



Decyzja o tym, by zamknąć wszystkie przedszkola w lipcu jest nieprzemyślana - uważa nasza słuchaczka, pani Anna: - Te konsultacja przeprowadzone były bardzo na szybcika. Myśmy dostali wiadomość o godz. 15:00, że do następnego dnia, chyba do piątku, do godz. 14:00 ma być podjęta decyzja. Nikt nie pomyślał, że jedna para rodziców może mieć dziecko przedszkolne i żłobkowe. I co w takiej sytuacji?



Ta decyzja była konsultowana - zapewnia Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta: - Też w tym temacie wypowiadały się rady rodziców i zapytaliśmy wszystkie nasze placówki przedszkolne, i ponad połowa z nich - tutaj mówię o 50 placówkach - wypowiedziała się, że chciałaby, aby pracującym miesiącem w tym roku był sierpień.



Z kolei radna KO Urszula Pańka z komisji ds. edukacji uważa, że decyzję trzeba jeszcze raz przeanalizować. - Połowa żłobków ma wakacyjną przerwę w lipcu, a połowa - w sierpniu. Ja tutaj będę zgłaszała moje uwagi, żeby wycofać się z tego pomysłu i jeszcze raz zaprosić dyrektorów - dodaje Pańka.



Prezydent Piotr Krzystek skomentował sytuację w Internecie - jak napisał na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych - tu cytat: "50 placówek chciało by pracującym miesiącem był sierpień - jak widzicie, wybór placówek oraz rad rodziców był dość jednoznaczny".