Ryszard Terlecki o ustawach dot. energetyki wiatrowej

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki powiedział, że na najbliższym posiedzeniu posłowie zajmą się projektami ustaw dotyczących energetyki wiatrowej.

W rozmowie z dziennikarzami Sejmie wyraził nadzieję, że przepisy te zostaną uchwalone. - Myślę, że generalnie rozsądek zwycięży i ustawa przejdzie większością - powiedział.Ryszard Terlecki odniósł się też do zapowiedzi polityków Solidarnej Polski, którzy deklarowali sprzeciw wobec projektów dotyczących energetyki wiatrowej. Poprzednio posłowie partii Zbigniewa Ziobry nie poparli nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być kluczowym krokiem do odblokowania środków na Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. W tym kontekście wicemarszałek mówił o większości, którą dysponuje Zjednoczona Prawica podczas uchwalania kluczowych przepisów.- Dajemy sobie radę, myślę, że spokojnie do wyborów będziemy dysponować taka większością, która zapewni nam uchwalanie tych ustaw, na których nam zależy - powiedział Terlecki.Wieczorem na połączonym posiedzeniu zbiorą się komisje: do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, które zajmą się ośmioma projektami ustaw dotyczących energetyki wiatrowej. Wśród nich jest projekt rządowy, który między innymi liberalizuje procedury budowania nowych instalacji wiatrowych.Chodzi o zasadę 10H określającą minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań. Rząd ma nadzieję, że na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu prace nad projektem zostaną zakończone. Zmiany w tej ustawie są jednym z 37 kamieni milowych, które nasz kraj musi zrealizować, aby Komisja Europejska odblokowała środki na wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy.