Miasto po pandemii, czyli nowy numer "Kroniki Szczecina" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejny numer "Kroniki Szczecina" opisującej rok 2021 - gotowy. W tomie znalazły się artykuły relacjonujące powrót do normalności po epidemii koronawirusa.

- Staraliśmy się spojrzeć na to w sposób niebanalny, szukaliśmy na przykład takiego tekstu, który mówiłby o postawach antyszczepionkowych, jak te ruchy działały w Szczecinie. Chcieliśmy spojrzeć na to z różnych perspektyw, choćby na kontekst ekonomiczny i na to, jak ta pandemia wpłynęła na funkcjonowanie Szczecina - mówi profesor Tomasz Czapiewski, który zajął się redakcja naukową "Kroniki".



"Kronika Szczecina" wydawana jest od 40 lat. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta. Tworzona jest w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.