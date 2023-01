To serce Morskiego Centrum Nauki

źródło: Morskie Centrum Nauki.

Kula rozpięta na trzech kondygnacjach ma być sercem Morskiego Centrum Nauki. Mowa tu o Planetarium, które zostało zaprezentowane dziennikarzom i zaproszonym gościom.

Uczestnicy pokazu zobaczyli kilka projekcji, które zabrały widzów w odległe zakątki kosmosu. Ziemię widzianą z kosmosu, Księżyc, Drogę Mleczną, oraz animacje ze znakami zodiaku na nieboskłonie.



Jest to najnowocześniejszy sprzęt tego typu, a możliwości repertuarowe są o wiele większe - mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik prasowy placówki. - Nasze Planetarium jest sprzężone z taką chmurą, bankiem informacji. Każdy więc film, który zostanie wyprodukowany na świecie, dotyczący astronomii czy wiedzy z tego zakresu jest do naszej dyspozycji. Każdy z tych filmów, który znajdzie się w tej bazie jest natychmiast do wykorzystania tu w Szczecinie.



Inwestycja kosztowała 6 milionów złotych. Za wyposażenie odpowiedzialne jest konsorcjum warszawskiej spółki AB Micro i francuskiej firmy RSA Cosmos - jednej z najlepszych firm w tej branży na świecie.



Otwarcie Morskiego Centrum Nauki planowane jest w maju bieżącego roku. Jak zapowiedział marszałek Olgierd Geblewicz, ma być powiązane z kampanią promującą zarówno Szczecin, jak i Pomorze Zachodnie.