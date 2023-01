"Upamiętnienie i ważna lekcja"

W sobotę minie 30 lat od zatonięcia promu "Jan Heweliusz". W piątek o godzinie 18 w Kościele Morskim pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty została odprawiona msza święta w intencji ofiar i ich rodzin.

- To upamiętnienie zmarłych, ale również ważna lekcja - mówi były pracownik techniczny linii żeglugowych EuroAfrica Tadeusz Makowski. - Należy to przekazywać młodym pokoleniom, żeby więcej nie dochodziło do takich tragedii na morzach i oceanach. Niestety tragedie były i będą, ale musimy na to uważać i wystrzegać się.W Szczecinie wydarzenie upamiętniono również uroczystym apelem "Pamięci Ofiar katastrofy promu Jan Heweliusz” na Cmentarzu Centralnym pod pomnikiem „Tym, którzy nie powróciliz morza”.