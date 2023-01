Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragedia w Mieszkowicach. Młody mężczyzna ugrzązł na bagnistym terenie - nie udało się go uratować.

Jak informuje portal chojna24.pl, do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w pobliżu dworca kolejowego w Mieszkowicach.



Przed północą służby ratunkowe rozpoczęły poszukiwania około 30-letniego mężczyzny. Odnaleziono go na bagnistym terenie. Prawdopodobnie przebywał tam dłuższy czas, wydostali go strażacy jednak nie udało się go uratować.