Był poszukiwany listem gończym - wpadł w Szczecinie.

Wywiadowcy, podczas patrolu jednej z ulic w Dąbiu, zauważyli mężczyznę, który w sposób nerwowy się rozglądał, a na widok policjantów zdecydowanie przyśpieszył. Funkcjonariusze zatrzymali go.Mężczyzna początkowo podał dane swojego brata i dopiero po pouczeniu o odpowiedzialności za wprowadzanie w błąd co do swojej tożsamości 47-latek podał prawdziwe dane. Wtedy też wyszło na jaw, że jest on poszukiwany listem gończym przez prokuraturę i sąd w Suwałkach.Zatrzymany ma do odbycia kary 22 dni więzienia. Już trafił za kraty.