Bazarek na Bronowickiej. "Są pierogi z serem, naleśniki, gołąbeczki, kopytka..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za nami pierwsza w 2023 roku edycja "Bazarku na Bronowickiej". To miejsce w Szczecinie, gdzie można kupić żywność prosto od producenta.

Jest mięso, warzywa, owoce, miody, sery, a także smakołyki z Listy Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. To na przykład pasztet z gęsi z Nieborowa czy miód pitny z Cedyni.

Swoje produkty wystawiają też Koła Gospodyń Wiejskich, między innymi panie Grażyna i Ździsława z Mierzyna. - U nas wszystko schodzi. Są pierogi z serem, naleśniki, gołąbeczki, kopytka, jajka z własnego wybiegu. O co klienci poproszą, to my na zamówienie przygotujemy - mówią kobiety."Bazarek na Bronowickiej" odbywa się w co drugą sobotę miesiąca przed siedzibą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie. Sprzedawcy czekają na mieszkańców od 9 do 13. Organizatorem punktu sprzedaży jest KOWR.