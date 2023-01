Goście "Kawiarenki Politycznej" komentują nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Przegłosowana przez Sejm nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym była jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego jej los jest w tej chwili w rękach Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Ten proces jest w toku, więc pan Prezydent dokona swojej oceny, może też skierować do trybunału konstytucyjnego, który też ma swoją opinię, swoje zdanie, więc ten proces jest w toku. Zobaczymy jakie będą dalsze losy, ja mam nadzieję, że cała sprawa zakończy się pozytywnie.Zanim ustawa trafi na biuro Prezydenta RP musie jeszcze pozytywnie przejść przez Senat - zauważa poseł PSL Jarosław Rzepa. - Panowie wskazywaliście tutaj na kolejne etapy procesu legislacyjnego i senat, który ma prawo wnieść swoje poprawki. Jak zachowa się sejm, mając na względzie, że musi być większość bezwzględna, to już jest inna sprawa. Jeszcze większe wątpliwości do tej pory miał pan Prezydent.Wątpliwości Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dotyczące tej ustawy, są coraz większa - uważa przewodniczący Solidarnej Polski w naszym regionie Dariusz Matecki. - Pan Prezydent z tego co mówił, uważa podobnie jak Solidarna Polska, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, może wprowadzić anarchizację w polskim sądownictwie i jest pisana przy współudziale Brukseli z tak zwanego stowarzyszenia, które zajmuje się w dużej mierze polityką.Jakie nie byłyby dalsze losy tej ustawy, to Nowa Lewica przy jej kolejnych pracach przeszkadzać nie będzie - deklaruje poseł Dariusz Wieczorek. - Cieszę się ogromnie, że wreszcie postawiliście interes Polski ponad partyjne rozgrywki. Nasze wstrzymanie jako opozycji, wynika z powiedzenia "sprawdzam".Za przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a przeciw byli posłowie Solidarnej Polski i Konfederacji. Pozostali wstrzymali się od głosu.