Szczecinianka podbiła "You Can Dance" Oberkiem [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

10-letnia Antonina Kamińska z Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie z przepustką do szkoły tańca "You Can Dance - Nowa Generacja". Swoją szansę wykorzystała w trakcie castingu, na którym wykonała popularnego w Polsce Oberka.

- To jest taniec narodowy, wybrałam Oberka, żeby pokazać tańce narodowe. To był mój pierwszy udział w "You Can Dance" i mi się udało, zdobyłam właśnie bilet do szkoły tańca w tym programie - mówi Antonina.



"You Can Dance - Nowa Generacja", to jedyne w Polsce telewizyjne show promujące młodych tancerzy. O awans do wielkiego finału Szczecinianka powalczy w trakcie letniego obozu tanecznego organizowanego przez Telewizję Polską.