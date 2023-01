Profanacja kapliczki w Noskowie

Fot. FB Noskowo Fot. FB Noskowo

Profanacja w kościele w Noskowie w powiecie sławieńskim. Nieznany sprawcy uszkodzili kapliczkę w ogrodzie parafii.

Zerwali i połamali koronę z figury Matki Boskiej i wyrwali krzyż. Figura znajduje się w gablocie, która również została uszkodzona.



- Mieszkańcy są bardzo poruszeni tą sprawą - mówi sołtys Noskowa, Stanisław Motykowski.



- Na dzisiejszej mszy było więcej ludzi niż na pasterce. O godzinie 17 odprawiona zostanie msza w intencji sprawców profanacji o ich nawrócenie. Poruszenie i oburzenie jest duże. Tknąć taką świętość jak figura Matki Boskiej to przekroczenie wszystkich norm moralnych - ocenił.



Sołtys wyznaczył nagrodę dla osób, które pomogą znaleźć sprawcę.



- 500 zł, taka symboliczna kwota, ale może przyczyni się do tego, że dojdziemy, kto to zrobił - dodaje Motykowski.



Sprawa została zgłoszona policji. Kościół nie miał kamer monitoringu, zdarzenia nie uchwyciły też kamery zainstalowane na sąsiednich posesjach.