Coroczne kolędowanie "Szczecinian" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolędy i pastorałki zabrzmiały w niedzielę w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Swoje wersje najbardziej popularnych kolęd zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie".

To jeden z corocznych, cyklicznych koncertów "Szczecinian".



- Dzisiaj jest bardzo wiele kolęd, tak jak na wszystkich innych koncertach. Są to kolędy nie tylko tradycyjne, ale z całej Polski; regionalne, z gór, ze Spisza... Nasza trasa kolędowa trwa aż do początku lutego. Jest to naprawdę niezwykły czas, kiedy możemy zintegrować się z ludźmi, którzy chcieliby nas posłuchać - mówi skrzypaczka Zofia Kamińska.



Kolejny koncert kolędowy z udziałem "Szczecinian" już w najbliższy wtorek w szczecińskiej Filharmonii. Wystąpią wówczas wspólnie z zespołem Golec uOrkiestra.