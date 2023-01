Niepotrzebne odblaski przydadzą się seniorom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Stare znaczki czy elementy odblaskowe zbiera Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Stargardu.

Organizatorzy proszą o przynoszenie nieużywanych odblasków, które zalegają w szufladach czy szafach. Trafią one później do starszych mieszkańców miasta. Dzięki temu seniorzy mają być bardziej widoczni i bezpieczniejsi na ulicach po zmroku.



Organizatorzy apelują jednak, aby w żadnym wypadku nie odpinać od ubrań czy plecaków aktualnie używanych odblasków i zachęcają wszystkich do ich noszenia. Zbiórka takich elementów trwa w stargardzkich szkołach.



O szczegóły można pytać członków Młodzieżowego Zespołu pisząc e-maila pod adres: mzd@um.stargard.pl.