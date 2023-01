Rodzinne kolędowanie z młodzieżą w kościele św. Jana Chrzciciela

Polskie kolędy i pastorałki zaśpiewali i zagrali wspólnie studenci z Duszpasterstwa Akademickiego "W Sercu" u chrystusowców i młodzież z ks. Maciejem Czaczykiem z parafii św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie.

- Piękne kolędowanie, pierwszy raz byliśmy wspólnie, rodzinnie. - Fajnie było. - Tam, gdzie możemy, tam się pojawiamy na kolędowaniu, żeby wspólnie przedłużyć czas Bożego Narodzenia, narodzenia Jezusa w naszym sercu - mówili uczestnicy kolędowania.- Wydaje mi się, że ludzie osłuchają się tymi wszystkimi "Last Christmas", jak są nakręcane wszystkie kolędy do czasu świąt, a potem to wszystko spada i nasze polskie kolędy są zapomniane, bo są zagłuszane przez amerykańskie hity - zauważyła obecna w świątyni Magda Szczepaniec.- Była jedna pieśń ukraińska: "Radość dziś nastała", to była modlitwa za Ukrainę - dodał ks. Maciej Czaczyk.Rodzinne kolędowanie zakończyło się przed godz. 18 w Bazylice Mniejszej.