Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijacki rajd ciężarówką 51-latka z Gryfina. Mężczyzna wpadł podczas kontroli szczecińskiej drogówki na ulicy Księżnej Anny.

Podczas zatrzymania od kierowcy auta mundurowi wyczuli woń alkoholu.



- 51-latek został przebadany alkomatem. Badanie potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy co do stanu trzeźwości mieszkańca Gryfina. Wskazało blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu - mówił Paweł Pankau z policji.



Okazało się, że sprawca ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie w stanie nietrzeźwym. Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Mężczyzna odpowie przed sądem.