12. Brygada Zmechanizowana rekrutuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W poniedziałek w 12. Brygadzie Zmechanizowanej stawiła się ponad setka chętnych. Chcą sprawdzić, czy wojsko jest dla nich.

Zaprasza i zachęca podpułkownik Maciej Zapolski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji.



- Możliwość wykonywania zawodu, gdzie dzień do dnia nie jest podobny, gdzie zawód cieszy się dużym prestiżem społecznym, szacunkiem w społeczeństwie, gdzie można być dumnym z tego, co robi się na co dzień. To są wartości, których nie da się w żaden sposób wycenić - mówi Zapolski.



Do armii chce wstąpić m.in. Hubert.



- Od dziecka, to zawsze było moje marzenie. - Chciałbym być w służbach specjalnych. Tata jest w wojsku, służy jako starszy chorąży sztabowy, więc główna w tym jego zasługa - mówi przyszły żołnierz.



Żeby zostać żołnierzem trzeba mieć ukończone 18 lat, mieć polskie obywatelstwo, zaświadczenie o niekaralności i być zdrowym. Przyszli żołnierze po rekrutacji przejdą blisko miesięczne szkolenie, po którym złożą przysięgę.