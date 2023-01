Rolnicy chcą, by powstał agroterminal w Świnoujściu

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin/Archiwum]

Rolnicy z północno-zachodniej Polski chcą, aby w Świnoujściu powstał agroterminal.

Chodzi o lepsze zagospodarowanie istniejących elewatorów tak, aby polscy rolnicy mogli eksportować zboża i aby robiła to polska spółka - mówi Jan Białkowski z Solidarności Rolników Indywidualnych. Jest projekt, aby elewatory weszły w skład Krajowej Grupy Spożywczej.



- W ogóle w sytuacji naszego rolnictwa, ściana zachodnia to rolnictwo wysokotowarowe, głównie produkcja zbóż. Dla nas bardzo ważne jest, żeby to był ktoś w imieniu państwa, bo funkcjonują spółki prywatne z kapitałem obcym, które skupują na naszym terenie zboża, ale wywożą je za granicę od razu do portu w Rostocku i Hamburgu, a my przecież mamy swoje nabrzeże, mamy swoje magazyny w Świnoujściu - mówi Jan Białkowski z Solidarności Rolników Indywidualnych.



Na realizację inwestycji potrzeba 25 milionów złotych to koszt połączenia istniejących elewatorów z nabrzeżem.