Przepisy chroniące spółki portowe przed obcym przejęciem zostały przyjęte

Sejm przyjął przepisy, które mają chronić spółki portowe przed obcym przejęciem.

Rozwiązania zakładają prawo pierwokupu udziałów w spółkach przeładunkowych dla Skarbu Państwa. Przeciwko była Platforma Obywatelska - mówił Arkadiusz Marchewka z PO.- Chcecie za wszelką cenę ingerować w majątek prywatnych firm, które przez lata budowały swoją niezależność. Chcecie go przejmować przez Skarb Państwa albo przez wskazaną przez was spółkę - mówił Marchewka.Wszystkie kraje bronią swojej własności w portach - mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.- To jest chyba rzecz nie do pomyślenia, żeby polscy posłowie bronili wrogich przejęć, które są realizowane m.in. przez Gazprom. Panie pośle, wszyscy w Europie walczą z tym, żeby ich porty, ich majątek, został w ich rękach. Nawet Senat, który to poparł, zrozumiał to, tylko nie Platforma Obywatelska - mówił Gróbarczyk.W Szczecinie np. niemiecki Rhenus chce przejąć spółkę Bulk Cargo Port Szczecin, którą kontrolują dwie osoby prywatne. To kluczowy rejon portu, gdzie przeładowuje się m.in. węgiel.