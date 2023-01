Ruszyła budowa ważnego drogowego łącznika w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa budowa brakującego łącznika pomiędzy zjazdem z drogi S6 a centrum miasta. Budowany odcinek ma zakończyć problem korków na wjeździe do kurortu.

Chodzi o liczący 1500 metrów, ale kluczowy odcinek przy węźle Kołobrzeg-Wschód. Powstaje tu droga o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Wykonawca zrealizował niemal wszystkie prace związane z kolizjami sieci.



Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner mówi, że wkrótce rozpoczną się prace stricte drogowe.



- Szykuje się do robót ziemnych związanych z utworzeniem korpusu drogowego tych dwóch jezdni, ale też bardzo ważnym elementem jest wykonanie wiaduktu na drodze w kierunku Budzistowa - mówi Lendner.



Poseł Czesław Hoc z PiS podkreśla, że inwestycja rozwiąże istotny problem dla kierowców.



- Mamy wąskie gardło, bo zjeżdżamy z S6, więc jedziemy dość szybko, a potem korkujemy się. Teraz, gdzie był przedłużony weekend, to było prawie dwukilometrowa kolejka do wjazdu do Kołobrzegu - mówi Hoc.



Droga ma zostać otwarta w drugim kwartale 2024 roku. Jej koszt to 89 milionów złotych.