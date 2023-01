Mandat za mandatem, a przystanek i tak zastawiony

Fot. słuchacz Jacek/ archiwum prywatne

Straż Miejska codziennie nakłada mandaty, a kierowcy codziennie i tak tam parkują - chodzi o przystanek autobusowy na Placu Lotników, przy jednym z lokali gastronomicznych.

Zdarza się, że nieprawidłowo zaparkowanych aut jest tyle, że blokują one wejście do pojazdu osobom z wózkami.



- Przystanek jest prawidłowo oznakowany, mimo tego od czerwca ub. roku zanotowaliśmy tam aż 472 interwencje - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej Joanna Wojtach: - Interwencji jest bardzo dużo tylko w tym jednym miejscu. Niestety, większość tych interwencji - po założeniu blokady bądź rozliczeniu kierowcy - kończy się nałożeniem mandatu.



Mandat za parkowanie na przystanku to 100 zł, jeśli auto utrudnia ruch wtedy wysokość kary wzrasta do 300 zł.