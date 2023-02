"Niemcy za pomocą Rosji usiłowali wypychać USA z Europy"

Wielka globalna gra o pieniądze i wpływy - poseł PiS analizował w "Rozmowie pod krawatem" możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie, w kontekście polityki międzynarodowej i rozgrywki mocarstw.

Zdaniem Leszka Dobrzyńskiego, wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce pokazuje zmianę w geopolityce.- Każdy, kto tę sytuację obserwuje, musi stwierdzić jedno. Po pierwsze, rzeczywiście jest to druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w dosyć krótkim okresie. Co się zdarza niezwykle rzadko, bądź w ogóle się nie zdarza. Warto też zauważyć, że ten środek ciężkości polityki Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Europę, przesunął się na wschód, do Polski. To po nazwijmy to złych doświadczeniach z Niemcami, którzy za pomocą Rosji czy w sojuszu, usiłowali wypychać USA z Europy - mówi Dobrzyński.Zdaniem posła PiS, we wtorek w Warszawie w przemówieniu Joe Bidena znajdzie się miejsce na ogólne określenie kierunków polityki USA.