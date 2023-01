Fot. Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Sześciodrzwiowy Jamnik do zobaczenia w Muzeum Techniki w Szczecinie.

Model legendarnego Poloneza został wypożyczony przez FSO Pomorze. To odtworzona w najmniejszych detalach replika. Oryginalny samochód powstał jedynie w dwóch egzemplarzach, które niestety zaginęły w odmętach historii - czytamy na stronie muzeum.



Szczecinianie do maja mogą go podziwiać w placówce przy ul. Niemierzyńskiej.