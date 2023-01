Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Co roku 17. stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Pizzy. Najbardziej popularny jest placek z sosem pomidorowym i serem pochodzący z Włoch, lecz na całym świecie możemy znaleźć podobne dania.

Jednym z nich jest placek, o który spierają się dwa narody; w Niemczech to Flammkuchen, a we Francji - tarte flambée. Chodzi o tzw. pizzą alzacką. Jest to ciasto wypiekane ze śmietaną, cebulą i boczkiem.



Kiedyś taką pizzę piekło się, aby sprawdzić, czy piec do pieczenia chleba jest odpowiednio nagrzany - tłumaczy Melio Kosti z Pizzerii MonoPoli w Szczecinie.



- Musi być wypiekana w piecu, który osiąga wysokie temperatury, od 450 do 480 stopni. Ma być wypiekana przez minutę, do 90 sekund - powiedział.



Pizza alzacka powstała na przełomie XVIII i XIX wieku w Alzacji, która wtedy była pod panowaniem Niemiec. Obecnie ten region leży we Francji.