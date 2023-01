Szpital w Pyrzycach z nowoczesną pracownią rehabilitacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji ma szpital powiatowy w Pyrzycach. Otwarto tam nową pracownię rehabilitacji.

Będą z niej mogli korzystać między innymi pacjenci, którzy chorowali na Covid-19. Za pieniądze z funduszu covidowego udało się kupić najnowsze przyrządy - mówi Małgorzata Zjawionek, kierownik pracowni fizjoterapii.



- Został zakupiony sprzęt, który służy do rehabilitacji pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, jak i po przebytym Covid-19 - mówi Zjawionek.



Dzięki inwestycji z pracowni będzie mogło skorzystać więcej pacjentów - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Szpital pyrzycki zyska na swojej atrakcyjności. Będzie mógł rozszerzyć ofertę swoich usług. Cieszymy się, że krok za krokiem otwierane są kolejne nowe możliwości leczenia pacjentów - mówi Dobrzyński.



Remont i wyposażenie pracowni rehabilitacji kosztował pół miliona złotych. W sumie z funduszu covidowego do placówki trafiło 1,3 mln zł - dodaje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Te wszystkie inwestycje, środki, które są przelewane, są de facto inwestycją w ludzi. Z jednej strony personel medyczny, który ma mieć łatwiej, posiadać instrumenty do tego, żeby leczyć w sposób możliwie najbardziej nowoczesny. Koniec końców ten cel zasadniczy to pacjenci, którzy mają tutaj uzyskiwać jak najlepszą opiekę - mówi Bogucki.



Dzięki środkom z funduszu covidowego w szpitalu w Pyrzycach docieplono i doposażono rozprężnię gazów medycznych i kupiono dwa aparaty USG.