Protest rolników w Świnoujściu. Chcą agroterminalu i interwencji ws. zboża [ZDJĘCIA]

Blisko stu rolników protestowało przed świnoujskim portem handlowym.

Brak możliwości eksportu zboża i nadmierna ilość ukraińskiego na naszym rynku - to główne problemy, na które chcieli zwrócić uwagę.



Zachodniopomorscy rolnicy postulowali między innymi o uruchomienie agroterminalu przy jednym z nabrzeży świnoujskiego portu handlowego oraz nieprzyjmowanie na rodzimy rynek zboża z Ukrainy, które ich zdaniem zaburza ceny skupu.



- O to walczymy, żeby ten port funkcjonował. Byśmy mogli eksportować nasze zboża, ale również ukraińskie, które teraz wpływają negatywnie na nasz rynek wewnętrzny. - Ta żywność jest produkowana poza unijnymi normami. Boimy się, że to będzie miało bardzo negatywne skutki na jakość żywności. W tej chwili nie jesteśmy w stanie wyśledzić, gdzie to poszło. - Nadwyżki zboża, jak również tego ukraińskiego, można było wyeksportować, tylko potrzebna jest dobra wola. Chcemy, żeby Krajowa Grupa Spożywcza zainwestowała w to nabrzeże i terminal oraz mogła prowadzić działalność gospodarczą - mówią rolnicy.



Koszt połączenia istniejących elewatorów na zboże z nabrzeżem, to ponad 20 mln zł.