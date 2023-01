11 inwestycyjnych i 16 nieinwestycyjnych - wyłoniono ponad 20 zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra.

To m.in. modernizacja boiska do koszykówki w Bezrzeczu, festyny w Stolcu czy quad do zadań specjalnych dla OSP Dobra. Do wydania jest w sumie milion złotych.Głosowanie ruszy 30 stycznia i potrwa dwa tygodnie. Szczegóły na dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org