Właściciel sprzętu zadeklarował, że sam wyciągnie maszynę z rzeki.

Koparka wpadła do Odry w okolicach miejscowości Stara Rudnica w gminie Cedynia. Doszło do tego we wtorek przed południem.

Jak podaje portal chojna24.pl na miejsce zadysponowano straż pożarną. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, bo w środku nie było operatora. Nie doszło również do żadnych wycieków.



