Jest porozumienie. Dojście do plaży za darmo

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Jest porozumienie w sprawie opłat za dojście do plaż w Wisełce i Świętouściu na wyspie Wolin. Woliński Park Narodowy podjął decyzję o tym, że nie będzie pobierać za to pieniędzy.

Żeby skorzystać z kąpielisk w tych miejscowościach, trzeba przejść przez teren Parku - a to od października ub. roku wiąże się z opłatą za wstęp - 7 złotych za osobę dorosłą, połowę tej stawki płaci się za dziecko.



Część mieszkańców Wisełki i pobliskiego Kołczewa zaprotestowała, bo ich zdaniem odstrasza to turystów. Udało się wypracować porozumienie m.in. dzięki lokalnym samorządowcom i parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości.



- Brak opłat to dobra decyzja - mówi burmistrz Wolina Ewa Grzybowska. - Większość ludzi w tych miejscowościach żyje przede wszystkim z turystyki. Nie jesteśmy, tak jak gminny ościenne, z ogromnym dostępem do morza. Stąd nasze spotkania z panią dyrektor, ale też ogromna przychylność pani minister Małgorzaty Golińskiej, a także prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Haliny Szymańskiej.



Wolin za utrzymanie porządku na plażach zapłaci 100 tys. złotych, drugie tyle dołoży park m.in. na sprzątanie dróg do kąpieliska - mówiła dyrektor Wolińskiego Parku Wioletta Nawrocka. - Dodatkowe koszty, grodzenie wydm, bo przy tej intensywności turystyki jest bardzo duża presja na siedliska w tamtych okolicach i ciężko wytłumaczyć turystom, że tam występują gatunki chronione i dlatego chcielibyśmy, żeby tam nie wchodzili.



Dochody Parku z tytułu opłat za wstęp do tej pory wyniosły 8 tys. złotych.