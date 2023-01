Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Na obwodnicy Kluczewa samochód osobowy wypadł z drogi i dachował.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala - to kierowca i pasażerka.



Policja wprowadziła ruch wahadłowy.