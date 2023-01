Centrum pomocy wsparło już 10 tysięcy uchodźców [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

10 000 uchodźców skorzystało do tej pory z pomocy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

To nie tylko jedzenie, środki czystości, ubrania, ale również doradztwo zawodowe, prawne, pomoc psychologiczna czy nauka języka polskiego. Wciąż wysyłane są dary na Ukrainę - to już prawie 1500 paczek.



Każdy może włączyć się w pomoc składając ofiarę pieniężną albo przynosząc potrzebne rzeczy - mówi ksiądz Krzysztof Łuszczek z Cartias archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.



- Chodzi o przekazanie dla walczących na Ukrainie osób takich produktów, które pomogą im w tym momencie przetrwać zimę. Oprócz tego, że wysyłamy tam żywność, środki higieny osobistej, to ważne są np. zapałki czy świece, bo mają problemy z dostawą prądu - mówi Łuszczek.



Z pomocy skorzystała pani Olena, która przyjechała z trójką dzieci z Dniepru.



- Zgłosiłam się po środki chemiczne, które są w Polsce drogie. Odzież na zimę dla siebie i dzieci oraz pomoc w znalezieniu lekarza - mówi pani Olena.



Dary można przynieść do siedziby Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy ulicy Wieniawskiego 5 w Szczecinie, Centrum Caritas przy placu Matki Teresy z Kalkuty 6 lub przekazać parafialnym oddziałom Caritasu.