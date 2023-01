Chrześcijanie rozpoczynają tydzień modlitw o jedność

W środę w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy”.

W Szczecinie pierwsze nabożeństwo zaplanowano w niedzielę w cerkwi prawosławnej, a wierni spotkają się także w Karmelu, parafii ewangelicko-augsburskiej i Bazylice Archikatedralnej.Ten tydzień to dla nas impuls, by dawać świadectwo, mimo różnic wyznaniowych - podkreśla ks. Grzegorz Jankowiak ze szczecińskiej katedry. - Świadectwo dobra, zabiegania o sprawiedliwość, walki o pokój, współczucia. To wszystko może stawać się pięknym świadectwem współpracy, współistnienia, jedności chrześcijan.- Czasem dialog w Szczecinie przybiera bardziej gorliwą formę, a czasem słabnie - mówi ks. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie. - Myślę, że to, że w tym roku są tylko cztery nabożeństwa, wcale nie znaczy, że ten dialog stracił sens czy zainteresowanie. Być może to kwestia pandemii, wojny. Niemniej myślę, że dalej sens i potrzeba takiego dialogu istnieje i myślę, że w sercach wielu ludzi, którzy od lat biorą w nim udział, ona się nijak nie zmieniła.