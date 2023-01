Program wsparcia dla rodzin popegeerowskich. Laptopy dla dzieci z Reptowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzieci i młodzież z Reptowa dostały komputery i sprzęt elektroniczny w ramach rządowego programu wsparcia dla rodzin popegeerowskich.

Wartość sprzętu to 150 tysięcy złotych. Nie są to miliony, a wydatnie poprawią życie naszych mieszkańców - mówi Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka.- W porównaniu do wielu milionów te 150 tysięcy wydają się nieznaczącą kwotą. Ale czasem takie małe dofinansowania sprawiają o wiele więcej radości, niż duże inwestycje, które dzieją się gdzieś tam trochę dalej - oceniła.Województwo zachodniopomorskie ma najwięcej wsi popegeerowskich w całym kraju.- Może jeszcze Warmia i Mazury i w jakiejś części województwo dolnośląskie - przyznał Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.Wcześniej komputery trafiły już do młodzieży m.in. z Maszewa, Golczewa, Starego Czarnowa i Recza.