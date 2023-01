Otwarcie tunelu już niebawem. Niespełnione oczekiwania (niektórych) kierowców

Wielkie zmiany jeszcze w tym roku czekają mieszkańców Świnoujścia. Samorząd przygotowując się na otwarcie tunelu pod Świną przebudował główne drogi. Część kierowców uważa jednak, że można było to zrobić lepiej.

Przez ostatnie lata, na uznamskiej części Świnoujścia przebudowano niemal wszystkie główne drogi, tyle, że nie do końca zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Kierowcy zamiast skrzyżowań ze światłami woleliby ronda.- Rondo to rondo! 11 Listopada, Szkolna - niebezpiecznie. Wojska Polskiego - 11 Listopada, same kolizje. - Więcej rond, zdecydowanie - oceniają kierowcy.Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia, wyjaśnia, że drogowe rozwiązania nie wzięły się znikąd.- Rondo może być zupełnie niewydolne, jeśli nie jest dostosowane odpowiednio do natężenia ruchu. Są sytuacje, w których sygnalizacja świetlna jest lepszym rozwiązaniem. Jeżeli z każdej strony mamy duże natężenie, to dany kierunek zablokuje nam rondo i pozostałe kierunki nie wjadą - argumentuje.O tym, czy przyjęte rozwiązania się sprawdzą przekonamy się w połowie tego roku - po otwarciu tunelu pod Świną.