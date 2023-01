Gmina Brojce z najniższym podatkiem od środków transportu [ZDJĘCIE]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Po Wolinie, Białym Borze i Nowogardzie kolejna gmina w naszym województwie wprowadziła najniższy możliwy podatek od środków transportu. Są to Brojce w powiecie Gryfickim.

Tak zdecydowała Rada Gminy na wniosek wójta Michała Zinowika.



- Liczymy, że bliskość drogi ekspresowej S6 zachęci wielu przedsiębiorców do rejestrowania pojazdów u nas. Pierwsze cztery firmy transportowe już się do nas zgłosiły - podkreśla wójt Zinowik.



- Prowadzimy obecnie rozmowy z firmami transportowymi i z przewoźnikami autobusowymi, bo akurat te stawki najniższe mamy tutaj w regionie, jeżeli chodzi o rejestrację autobusów do 22 i powyżej 22 miejsc dla pasażerów. Mamy również tereny i obiekty, gdzie można firmę prowadzić i zarejestrować. Ta oferta więc zostanie tym podmiotom szeroko zaprezentowana - dodaje Zinowik.



Z kolei w Szczecinie radni z prezydenckiego klubu Koalicji Samorządowej oraz klubu Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o podniesieniu tej opłaty do maksimum.



- To cios w branżę - mówi Aleksander Milewski z firmy transportowej NordSped: - Nie zdają sobie sprawy z tego, że można przenieść środki transportowe do innej gminy i w innej gminie płacić podatki.



Żeby płacić podatki od transportu - w danej gminie - trzeba mieć zarejestrowaną tam działalność lub być tam zameldowanym.