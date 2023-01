Będzie interpelacja radnego ws. wakacyjnej opieki w przedszkolach

Złoży interpelację w tej sprawie, aby rodzice mieli jasność, jak opieka w przedszkolach w wakacje będzie wyglądała w przyszłych latach. Radny PiS Krzysztof Romianowski, który był gościem Andrzeja Kutysa, zapowiadał to w "Rozmowach pod krawatem".

Prowadzący wywiad punktował swojego gościa za brak aktywności na Komisji Edukacji, która odbyła się w środę. Chodziło o organizację pracy przedszkoli w roku 2024 i dalszych.- Mieszkańcy Szczecina powiedzieli jasno: chcemy opieki również i w czasie wakacji - mówi Krzysztof Romianowski.- A dlaczego pan o to wczoraj nie zapytał? Była okazja. Była pani dyrektor z Wydziału Oświaty, pan, inni radni. Żeby była jasność, nikt z radnych nie zadał tego pytania, z żadnego klubu. A można było spytać Wydział Oświaty, jak to będzie wyglądało - mówi prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.- Oczywiście można było spytać, ale zadawaliśmy pytania w innych tematach i tych odpowiedzi nie uzyskiwaliśmy - odpowiedział Romianowski.Po tym, jak miasto ogłosiło, że w tym roku zamknie przedszkola na cały lipiec, rodzice głośno zaprotestowali. Pod wpływem presji prezydent Szczecina poinformował, że w tym roku placówki będą sprawować wakacyjną opiekę tak jak dotąd. Nadal nie wiadomo, jak będzie to wyglądało w kolejnych latach.