Jest wyrok ws. wysadzenia domu w Sosnowie

8 lat pozbawienia wolności dla zleceniodawcy i 6 dla wykonawcy - takie wyroki usłyszeli mężczyźni, którzy doprowadzili do wybuchu domu w Sosnowie.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2021 roku - w gminie Resko - podczas nocy poślubnej państwa Wawrzyniaków.Podpalenie domu zlecił sąsiad Bogdan W. Dokonał tego Ukrainiec Mikołaj O. Bogdan W., który został oskarżony o zlecenie wysadzenia domu w powietrze nie przyznał się do winy. Drugi ze sprawców, Mikołaj O. w trakcie procesu przyznał się do podpalenia.Początkowo podejrzewano wybuch gazu. W taki scenariusz nie wierzyli jednak poszkodowani. Potwierdziła to prokuratura.Oskarżeni mają obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonych solidarnie kwoty 311 240 zł oraz tytułem zadośćuczynienia łącznie 300 tysięcy złotych.Wyrok nie jest prawomocny.