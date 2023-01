Ponad 2 mln zł trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie

Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzyma 2 miliony złotych dotacji z budżetu województwa.

Przeznaczona będzie na kontynuację robót przy budowie oddziałów zakaźnych przy ul. Arkońskiej. Nowy budynek już stoi.



W grudniu zakończyła się wylewka płyty lądowiska dla śmigłowców, trwały prace przy pokryciu dachu i elewacji, a większość robót - jak tynkowanie czy montaż instalacji, toczyła się wewnątrz obiektu.



Koszt budowy nowego oddziału przekroczy 70 milionów złotych. Ponad 60 mln zł pochodzi z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycję wspierają również środki z budżetu państwa - to 7 milionów złotych oraz budżet województwa - 3 mln zł.



Docelowo w nowym budynku znajdą się dwa niezależne punkty przyjęć o kompetencjach SOR - dla dzieci i dorosłych. Na parterze mieścić się będą również gabinety poradni specjalistycznych. Pierwsze piętro to oddział dziecięcy obserwacyjno-zakaźny. Piętra drugie i trzecie zajmą sale oddziału obserwacyjno-zakaźnego, chorób tropikalnych i nabytych niedoborów immunologicznych. Wyżej będą pomieszczenia administracyjne, szkoleniowe, socjalne i techniczne. Na dachu - lądowisko dla helikopterów, z którego prowadzić będzie ścieżka pacjenta do głównego w szpitalu SOR-u.